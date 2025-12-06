Este es el Archivo de Oro de Jorge Benavides en Panamericana Televisión

Vuelve a casa, el imitador Jorge Benavides, que ha oficializado su regreso a Panamericana Televisión. El anuncio se realizó durante la Preventa del canal para la programación de 2026.

JB fue presentado como uno de los nuevos talentos para el próximo año y expresó su felicidad por volver a la que fue su casa televisiva en sus inicios.

Los personajes que marcaron el éxito de JB

Jorge Benavides inició su carrera televisiva en el icónico programa "Trampolín a la Fama", conducido por Augusto Ferrando, donde participó y ganó un concurso de imitadores en 1984, lo que marcó el inicio de su trayectoria en la televisión.

Cabe señalar que, Jorge recordó este hecho con emoción durante su presentación en la Preventa de Panamericana Televisión, canal al que regresa después de 35 años.

En esta crónica de Al Sexto Día, sea testigo del Archivo de Oro de Jorge Benavides y se sus primeras parodias políticas que marcaron una época en la televisión nacional.