¿Te encerrarías con extraños por dinero? La Granja Vip llegará a Panamericana Televisión

Panamericana Televisión ha confirmado oficialmente el lanzamiento de su nuevo reality show de convivencia y competencia llamado "La Granja VIP Perú".

El nuevo formato será parte de la parrilla de programación del canal y fue presentado durante la Preventa 2026.

El contenido para la televisión, que ha tenido éxito internacionalmente, reunirá a 18 celebridades peruanas que deberán aislarse del mundo exterior y adaptarse a la vida de campo, realizando tareas como cuidar animales y trabajar la tierra sin lujos.

¿Qué famosos te gustaría ver conviviendo en la Granja Vip?

El anuncio de los participantes de la "La Granja VIP Perú" forma parte de una estrategia del canal para reforzar su programación con nuevos talentos.

En Al Sexto Día, Laura Spoya elige a los famosos que le gustaría que ingresan a la "La Granja VIP Perú", y a ti ¿A quién te gustaría ver en esta convivencia extrema?