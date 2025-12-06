Tilsa Lozano y el historial con sus amores polémicos

La idea de que las mujeres más bellas o más deseadas tienen "mala suerte" en el amor es un mito popular que no se basa en hechos universales, sino en una combinación de percepción social y, a veces, desafíos específicos en las relaciones.

De hecho, algunos estudios científicos sugieren razones psicológicas y sociales por las que las personas atractivas pueden enfrentar dificultades particulares en sus relaciones amorosas.

Según la ciencia, la belleza puede generar envidia o celos por parte de la pareja, lo que puede causar tensión e inseguridad en la relación.

Y si alguien puede dar fe de esto, es Tilsa Lozano que ha enfrentado desafíos amorosos, destacando su conflictivo divorcio de Jackson Mora, marcado por infidelidades de él.

El pasado con sus amores que no se lograron

También se recuerda su mediática relación pasada con el futbolista Juan Manuel Vargas, donde fue criticada por involucrarse con un hombre casado.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca la historia de los hombres que le rompieron el corazón a Tilsa, quien afirma que ve sus rupturas como experiencias de aprendizaje, sintiéndose fuerte tras el divorcio de Mora y enfocada en su renovación personal y profesional.