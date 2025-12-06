Laura Spoya: “Nunca voy a emitir comentarios negativos sobre el padre de mis hijos”

En mayo de este año, nuestra conductora Laura Spoya anunció su separación del empresario mexicano Brian Rullan, confirmando la noticia surgió tras los rumores de una crisis matrimonial.

Y aunque Laura suele considerarse una persona muy reservada con su vida privada, y por la tranquilidad de sus pequeños hijos, la ex Miss Perú decidió pronunciarse por única vez sobre las últimas declaraciones del padre de sus hijos.

Rompe su silencio

Laura rompió su silencio sobre los chats de Brian Rullán que la mencionaban y negó rotundamente las insinuaciones difundidas.

“Esta es la única vez que voy a hablar de esto” empezó diciendo la conductora de ASD.

“Mi separación se anunció en mayo, nuestra ruptura nunca estuvo relacionada con terceras personas”, enfatizó durante su pronunciamiento.

“Nunca voy a emitir comentarios negativos sobre el padre de mis hijos (…) pero no aceptaré ninguna calumnia”, sentenció.