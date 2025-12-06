Lo que no viste de la Preventa de Panamericana Televisión llega con la “polizonte con barrio”

Regresa a Al Sexto Día, nuestro "Polizonte con Barrio", sí ese personaje que cae bien parado en cualquier lugar, y que se desenvuelve bien en la vida social, y esta vez llega a la exclusiva Preventa de Panamericana Televisión.

La preventa 2026 de Panamericana Televisión fue el evento donde el canal presentó su renovada parrilla de programación y sus nuevos talentos para el próximo año.

El evento marcó el inicio de una "nueva era" para la Panamericana Televisión, que bajo el lema “Siempre Contigo” promete llevar la mejor programación y entretenimiento a todos los hogares peruanos.

¿Tienen o no tienen calle los famosos de Panamericana?

Panamericana anunció la incorporación de figuras reconocidas de la televisión peruana, como el regreso de Gisela Valcárcel, Jorge Benavides y Cristian Rivero, quienes tendrán nuevos programas en la parrilla del 2026.

Y en el evento, nuestro "Polizonte con barrio", llegó para poner en aprietos a nuestros talentos, en esta crónica de Al Sexto Día, y descubre si Gisela Valcárcel, tiene o no tiene barrio todavía.

Cabe señalar que, la programación de Panamericana Televisión para el 2026 combinará tradición con modernidad, enfocándose en el fortalecimiento de nuestros espacios informativos y de entretenimiento, con nuevos formatos para toda la familia.