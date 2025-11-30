Solo para adultos: Marina Gold adivina solo con mirarte ¿El grosor también importa?

Aunque la percepción social y cultural, a menudo influenciada por los medios de comunicación, ha creado una presión sobre este tema, las necesidades individuales de cada pareja son las que realmente determinan la satisfacción.

Nos referimos al grosor del miembro sexual masculino, que según expertos es menos crucial que la técnica, la comunicación y la conexión emocional para el placer sexual.

Si bien algunos estudios sugieren que un mayor grosor puede ser deseado, la mayoría de las investigaciones indican que el placer depende de una combinación de factores, no solo del tamaño físico.

El ojo clínico de Marina Gold

Pero para hablar de este tema Al Sexto Día, se contacto con la actriz de videos para adultos Marina Gold para conocer su punto de vista.

Marina es conocida por su trabajo en la industria del cine para adultos, incluyendo producciones europeas, y por su contenido en plataformas como Kick y OnlyFans.

En esta crónica acompañemos a Marina Gold quien demuestra tener un ojo clínico para determinar el grosor del miembro viril solo con verlos y sin quitarles la ropa.