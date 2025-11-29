¿El peruano es “migajero” para encontrar un amor?

El término "migajero" o "migajera" se usa en redes sociales para describir a quienes aceptan poco cariño, atención o compromiso por parte de su pareja.

El término proviene de "migaja" y se refiere a alguien que se conforma con las atenciones mínimas de una pareja, como si fueran migajas.

En otras palabras, se trata de personas que pueden aceptar desaires o falta de compromiso, sintiéndose felices con pequeños gestos en lugar de un afecto completo y constante.

¿Eres compatible con el amor de tu vida?

El “migajero” podría conformarse con mensajes amorosos de alguien sin que las promesas de cariño, citas y contacto se vuelvan una realidad.

Sin embargo, las consecuencias para la persona que lo sufre (migajera) pueden ser profundas, ya que este tipo de interacción ambigua puede generar confusión, baja autoestima y una sensación de rechazo.

¿Eres un “migajero”? descúbrelo en esta crónica de Al Sexto Día.