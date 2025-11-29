Celebremos el Día del Influencer: Estos son los Tik Tokers del momento

Este 30 de noviembre celebramos el Día del Influencer, una fecha para reconocer a todas aquellas personas que inspiran a otras gracias a sus contenidos en redes sociales y que, de esta manera, dan a conocer y posicionan distintas marcas y productos de acuerdo al gusto de los consumidores, valiéndose del marketing digital.

En nuestro país, un influencer es la persona que, a través de redes sociales, tiene una audiencia considerable y genera contenido con la capacidad de influir en las decisiones, opiniones o comportamientos de sus seguidores.

¿Son líderes de opinión?

Y en muchos caos, estas personas actúan como líderes de opinión y a menudo sirven como un puente entre marcas y consumidores. Su influencia se basa en la credibilidad, la cercanía con su audiencia o la especialización en un tema particular.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca a los influencers más destacado en los ultimo meses en nuestro país, así como su impacto en sus seguidores y la farándula local.