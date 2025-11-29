Risas y Salsas en el cielo: Los emblemáticos actores cómicos que nos dejaron

Si hablamos del humor en la televisión peruana, lo primero que se nos viene a nuestras mentes el popular programa de comedia y música de Panamericana Televisión, "Risas y Salsa".

Este espacio televisivo estivo al aire desde 1980 hasta 1999, siempre con una gran sintonía marcando una época en la televisión nacional.

"Risas y Salsa" se emitía los sábados a las 8 de la noche y se caracterizaba por sus sketches de humor y parodias musicales.

Recordando a las estrellas del humor

La reciente partida de Guillermo Rossini, ha llenado de mucha nostalgia a todos los peruanos que supo arrancarles una sonrisa con su extraordinario trabajo como actor cómico tanto en la TV como en la radio.

Y con su partida, en Al Sexto Día le rendimos un homenaje a él y todos los que pasaron por el exitoso espacio cómico y no han dejado, como los recordados Guillermo Campos, Analí Cabrera, Ricky Tosso, Petipán (Justo Espinoza), Esmeralda Checa y Guayabera Sucia (Rumildo Curotto), Roxana Ávalos, Gordo Casaretto (Alejandro Romero Cáceres), El Loco Ureta (César Ureta), entre otros.