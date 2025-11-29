El lado oscuro del Black Friday: Lo más negativo del viernes negro

Importado desde los Estados Unidos, el Black Friday en nuestro país es el evento anual de compras que da inicio a la temporada navideña, ofreciendo grandes descuentos y promociones significativas tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico.

Una costumbre nacida en EEUU, es una fecha que se celebra el día después del Día de Acción de Gracias (el cuarto jueves de noviembre), y en nuestro medio el llamado "Viernes Negro" se ha consolidado en como una fecha clave para el consumo.

Por su parte los comerciantes y grandes almacenes peruanos han adoptado esta jornada para incentivar las ventas, permitiendo a los consumidores adquirir productos a precios reducidos, a menudo con ofertas que no se repiten en otras fechas del año.

¿Qué somos capaces de hacer por una oferta?

Pero esta fecha tiene su lado más oscuro, y es que su parte negativa incluye el fomento del consumismo excesivo, lo que lleva a compras impulsivas y gastos innecesarios.

Estas ofertas también pueden generar fraudes y precios engañosos, problemas con las compras internacionales como la retención de productos en Aduanas, y un impacto ambiental negativo debido al aumento de devoluciones y desperdicio.

En esta crónica de Al Sexto Día, analizamos estos efectos en el consumo de las personas y respondemos a la pregunta: ¿Somos imitadores de costumbres gringas?