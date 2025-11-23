¡Ni los famosos se salvan! Estas son algunas historias paranormales de impacto

Las experiencias paranormales son fenómenos percibidos como antinaturales, como la sensación de no estar solo, ruidos inexplicables, objetos que se mueven solos, o la comunicación con el mundo de los espíritus.

Estas experiencias pueden ser de naturaleza variada, incluyendo apariciones, experiencias fuera del cuerpo, sanaciones inexplicables o fenómenos de poltergeist.

En el plano mundial, famosos como Courteney Cox, Demi Lovato, Keanu Reeves, y Liam Payne han compartido sus experiencias paranormales, que incluyen desde la visión de fantasmas en sus casas hasta sentir presencias inusuales y ser testigos de fenómenos inexplicables.

Experiencias de otro mundo

Algunos incluso han interactuado con médiums, mientras que otros han vendido sus propiedades tras estos sucesos.

Y nuestro país no es la excepción, en esta crónica de Al Sexto Día, sea testigo de historias espeluznantes con los testimonios de famosos ante actividades paranormales, como Yaco Eskenazi, Daniela Dancourt y hasta nuestra conductora Laura Spoya.