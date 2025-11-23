Así será la jugosa suma que recibirán los Congresistas en diciembre

En medio de la crisis económica que afecta a todos los peruanos ellos la pasan bien, y es que, en diciembre, la gratificación que recibe cada congresista en nuestro país asciende a S/ 15,600, que es el equivalente a su sueldo mensual.

Pero este monto es solo parte de un "paquete navideño" total que los parlamentarios recibirán en diciembre de 2025, el cual suma aproximadamente S/ 46,900 por parlamentario.

Es importante señalar que, a diferencia de los trabajadores del sector público general que reciben un aguinaldo fijo de S/ 300, los congresistas se rigen por normativas internas que les otorgan una gratificación equivalente a una remuneración mensual completa y algo más.

¿Los congresistas merecen sus bonos navideños?

Indignación por el aguinaldo navideños en el Congreso se genera en la población que opina sobre lo injusto que les parece este beneficio para los llamados “padres de la Patria”.

En esta crónica de Al Sexto Día, habla el pueblo sobre el "paquete navideño" de los parlamentarios, ¿Merecen este beneficio?, la calle se despacha sobre este tema.