El Centro de Lima, especialmente zonas como Mesa Redonda y el Mercado Central, es conocido por ser un lugar de gran afluencia y caos significativo, sobre todo en épocas cercanas a días festivos como la Navidad.

El principal atractivo son los precios bajos y la gran variedad de productos, pero esto conlleva desafíos logísticos y de seguridad.

Para afrontar el caos de las compras navideñas en el Centro de Lima, es recomendable planificar la visita, ir temprano y tener en cuenta el plan "Navidad Segura 2025" de la Municipalidad, que incluye mayor seguridad y reordenamiento del comercio.

Para evitar las mayores aglomeraciones, puedes optar por comprar en noviembre, o en diciembre durante los días de semana, pero si esto no suficiente él llega para poner orden.

¡Está de vuelta!

El capitán Cachay está de regreso, el personaje interpretado por el comediante José Luis Cachay, y lega para realiza operativos y fiscalización en medio del caos por las compras navideñas, siempre con un enfoque humorístico al estilo de Al Sexto Día.