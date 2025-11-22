En los conciertos creatividad por necesidad: Así se la ingenian los peruanos para salir adelante

Hay una frase que conocemos muy bien todos los peruanos y es “La necesidad es la madre de la creatividad”, un concepto que significa que la necesidad es el motor principal del ingenio, ya que, al enfrentar un problema o una necesidad, las personas se ven impulsadas a encontrar soluciones creativas e innovadoras.

El origen más citado de esta idea proviene del filósofo griego Platón, quien la formuló como "la necesidad es la madre de la invención" en su obra "La República".

El ingenio nuestro de cada día

Y si hablamos de la creatividad peruana esta Se manifiesta en una mezcla de riqueza cultural y capacidad de innovación para resolver problemas, abarcando desde la gastronomía y las artes hasta el emprendimiento para llevar un pan a la mesa todos los días.

Los emprendedores peruanos demuestran una gran capacidad de adaptación e innovación para superar barreras, a menudo siendo jóvenes con una mentalidad innovadora que prefieren dejar atrás los procesos manuales y tradicionales, para obtener ganancias y que ¡Nuestra creatividad puede más que todo!

En esta crónica de Al Sexto Día, todo el ingenio que tenemos los peruanos rompiendo barreras teniendo a la necesidad de todos los días como el motor principal del ingenio nuestro en eventos masivos como los conciertos y recitales en Lima.