Confirmado: Laura Spoya y la "Manada Galáctica" en el canal de Jefferson Farfán

Confirmado, Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe son oficialmente parte del renovado canal digital Satélite+, una plataforma de streaming lanzada por el exfutbolista Jefferson Farfán.
El exitoso trío, anteriormente conocido por su programa "Good Time" en otro canal, ahora conducirá un nuevo espacio llamado "Manada Galáctica" dentro de la programación de Satélite+.
El anuncio oficial fue realizado por el mismo Farfán a través de sus redes sociales, marcando la evolución de su proyecto digital anterior, conocido como JF10 TV.
Más galácticos que nunca
En el spot del anuncio, se escucha: "Somos los nuevos Galácticos y estamos listos para hacer puras locuritas", dijo el influencer Gerardo Pe, en el video ambientado en una nave espacial, destacando un estilo más libre, creativo y visualmente ambicioso.
