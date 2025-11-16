Entidad maligna aterra a toda una familia en vivienda de San Miguel

Alguna vez hemos escuchado historias de "casas poseídas" o "embrujadas", que son un fenómeno cultural y folclórico, que a menudo se percibe como inmuebles habitados por espíritus incorpóreos, fantasmas o entidades paranormales.

Estas creencias existen en diversas culturas alrededor del mundo y han sido un tema recurrente en la literatura y el cine, y es que, según el folclore y los relatos paranormales, las señales de que una casa podría estar "poseída" incluyen desde golpes, pasos, como el arrastrar de cadenas en relatos antiguos, voces y hasta ruidos inexplicables sin fuente aparente.

Otra característica son los objetos que cambian de lugar o se mueven por sí solos, así como sensaciones físicas como sentirse observado, sensaciones de roce, tocamientos, presión, o cambios bruscos de temperatura.

Casa embrujada en San Miguel

En el distrito de San Miguel, una familia asegura vivir todos los días un verdadero infierno dentro de su vivienda, ya que afirman que está poseída y habitada por una entidad maligna.

En esta aterradora crónica de Al Sexto Día, sea testigo de un encuentro paranormal con un espíritu maligno que estaría intentando poseer a los habitantes es esta vivienda., ¿Demonio o fantasma?, saque usted sus propias conclusiones.