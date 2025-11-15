El “Machín de los Semáforos” en busca del elenco de Pataclaun

Pataclaun fue una aclamada serie cómica emitida entre 1997 y 1999, que se convirtió en un fenómeno cultural, originada a partir de un exitoso grupo de teatro del mismo nombre fundado por July Naters en 1990.

La serie se caracterizó por su humor irreverente, el uso de la técnica del clown, la sátira social y la ruptura de la cuarta pared.

El formato fue elogiado por la crítica y el público por su originalidad y su capacidad para combinar la comedia con la sátira social, y es considerada una de las producciones nacionales más importantes en la historia de la televisión peruana.

Pero no solo dejó un humor característico en sus seguidores, también personajes entrañables como Wendy Janeth, Queca, Tony, Gonzalete, Monchy y uno del os más recordados, el personaje de Machín Alberto.

¿Y tú como te llamas?

En esta crónica conozca al “Machín de los Semáforos”, se trata de Christopher Bracamonte, un talentoso imitador conocido por hacer reír a la gente actuando en las calles, interpretando al personaje que dio vida el actor Carlos Alcántara.

Acompañe a este personaje a cumplir su sueño de conocer al elenco de Pataclaun.