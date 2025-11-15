El regreso de Shakira: La fiebre de La Loba invade las calles de Lima

La artista colombiana, Shakira ya está en Lima para brindar tres conciertos en el Estadio Nacional como parte de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", los días 15, 16 y 18 de noviembre, un evento que ha desatado la fiebre por La Loba en toda la capital.

La intérprete de “Pies descalzos”, “La Tortura” y “Ojos Así” regresa a Lima para cumplir con fechas, incluyendo una previamente cancelada en febrero de 2025 debido a una emergencia médica.

La “Shakimanía” desborda nuestra capital

Para esta visita, la colombiana presentará sus más recientes éxitos y los combinará con grandes clásicos que marcaron su carrera.

En esta crónica de Al Sexto Día, toda la fiebre por el regreso de Shakira, que alborota a sus fans ya están acampando afuera del estadio en anticipación a los shows.