Conozca las calles del Centro de Lima con nombres de doble sentido

Las crónicas urbanas en la capital nunca dejan de sorprendernos, pero de igual forma lo hacen sus lugares emblemáticos, como parques, casonas antiguas y hasta algunas calles de la ciudad.

En el Centro de Lima existen calles con nombres particulares como la calle de la Divorciadas, la calle de los Afligidos (hoy Jirón Caylloma), la calle del Huevo, la calle Concha y la calle Las Mariquitas.

Nombres en doble sentido

Los nombres de algunas calles se deben a leyendas, sucesos históricos o características físicas de la zona, como la presencia de mujeres divorciadas en el pasado o lamentos tras un terremoto.

Por ejemplo, la calle del Huevo lleva este nombre por una leyenda sobre un huevo gigante del que salió un basilisco en pleno Centro de Lima, o la llamada calle las Mariquitas a la que se le dio ese nombre porque tres mujeres llamadas María vivían en ella.

Otro peculiar caso es el de la calle Siete Jeringas o la calle Las Manitas que recibió este nombre porque un toldo cercano se asemejaba a un par de manos.

En esta crónica de Al Sexto Día, realicemos un recorrido por estas calles y sus peculiares y hasta hilarantes nombres.