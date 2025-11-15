Esta en la historia desconocida de la viral “Cobradora Araña”

¡Ella se hizo viral y nosotros te contamos su historia! Su nombre es Flor Aparcana Pérez, y se desempeña como cobradora de autobús, pero se hizo viral y ahora es conocida como la "Cobradora Araña".

Flor se hizo famosa en las redes sociales por su peculiar y ágil método para cobrar a los pasajeros, dentro de un bus abarrotado de personas.

El apodo se debe a que, en los autobuses públicos llenos de gente, ella literalmente camina o se "trepa" por encima de los respaldos de los asientos y las cabezas de los pasajeros sentados para poder moverse y cobrar el pasaje a quienes se encuentran al fondo de la unidad.

¿Cómo es la vida de la cobradora araña?

Por su particular técnica, que recuerda los movimientos rápidos y el uso de extremidades de una araña se ha ganado el apelativo.

En esta crónica exclusiva de Al Sexto Día, conozca más de su ingeniosa forma de "resolver" el problema de la falta de espacio en el transporte público limeño lo que la ha convertido en un fenómeno de internet, generando miles de visualizaciones, y conozca su verdadera historia de lucha para salir adelante todos los días, el caótico tráfico de Lima.