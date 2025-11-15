Así se vive el “Reality Show” en la política peruana

Como se sabe, para las Elecciones Generales de 2026, que incluirán el restablecimiento del Senado, esa nueva plaza hace que muchos quieran aspirar a una curul, por lo que en los últimos días se han anunciado algunos precandidatos con trayectoria en la farándula y el deporte ahora con interés en la política.

Hasta la fecha, los nombres que han surgido en los medios de comunicación han sorprendido a propios y extraños, cono el caso del futbolista Christian Cueva quien ha confirmado su postulación, aunque los informes indican que sería para la Cámara de Diputados y no específicamente para el Senado.

¿Personajes de la farándula invaden la política del país?

Su incursión en la política ha generado un amplio debate sobre si está capacitados para semejante responsabilidad, pero no es el único caso.

La conocida modelo y creadora de contenido para OnlyFans, Karen Paniagua, también ha anunciado recientemente su candidatura al Congreso (como diputada) por el partido Avanza País.

Su postulación se enmarca en las próximas elecciones generales por el partido lleva como precandidato presidencial a Phillip Butters.

Candidatos que nadie esperaba

Mas recientemente, se conoció que Paloma de la Guaracha, ha confirmado su postulación al Congreso con el número 13 por un partido no especificado, admitiendo incluso desconocer las funciones parlamentarias.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca que otros candidatos de la farándula y el deporte llegan a la política haciendo de esta carrera electoral un verdadero “Reality Show”.

Cabe señalar que, las listas oficiales de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados aún se están conformando, y los partidos políticos están en proceso de definir a sus postulantes y realizar sus elecciones internas.