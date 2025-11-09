La polémica de la semana: La guerra legal entre Christian Domínguez vs. Melanie Martínez

El conductor de televisión, Christian Domínguez rompió su silencio con Kurt Villavicencio, luego del escándalo mediático que se originó tras la demanda que entabló a su expareja, Melanie Martínez, la razón la supuesta violencia psicológica que afectaba a la hija de 16 años que tienen en común.

EL pasado viernes, en el set del programa ‘Préndete’, el también cantante de Cumbia entre lágrimas contó su verdad y envió un emotivo mensaje a su hija, donde resaltó que siempre la amará pese a los problemas y los errores que habría cometido como padre.

Rompe su silencio

“Quiero lo mejor para ella siempre y si quizás no se ha entendido y no entendió cuando salió esta demanda, no sé por qué. Es por la mala información que llegó también, es mi hija, yo siempre la voy a amar”, manifestó el conductor de Préndete.

En este análisis de Al Sexto Día, todo lo que dijo Christian Domínguez y Karla Tarazona, su actual pareja, se pronuncia por primera vez por esta guerra legal donde ella también habría sido involucrada por la expareja del cumbiambero.