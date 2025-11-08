Los sándwiches preferidos por los peruanos: Ellos son los reyes del pan con todo

El pasado 3 de noviembre se celebró el Día Mundial del Sándwich, una fecha en nuestro país que celebra la versatilidad y creatividad de los emparedados peruanos, como el pan con chicharrón y la butifarra.
Y como a los peruanos nos gusta todo en grande, todo el mes de noviembre se celebra el Sándwich en todas sus presentaciones, donde se destaca la creatividad culinaria y una gran variedad de sándwiches tradicionales.
Noviembre es el mes del sándwich y así lo celebramos
Los sándwiches peruanos son un pilar de la gastronomía local, famosos por ser contundentes, sabrosos y reflejar la mezcla de culturas del país.
Se disfrutan en cualquier momento del día, desde el desayuno hasta la madrugada, y son un motivo de orgullo nacional.
En esta crónica de Al Sexto Día, todo el sabor y la variedad de los reyes del pan con todo para todos los gustos.