Los sándwiches preferidos por los peruanos: Ellos son los reyes del pan con todo

El pasado 3 de noviembre se celebró el Día Mundial del Sándwich, una fecha en nuestro país que celebra la versatilidad y creatividad de los emparedados peruanos, como el pan con chicharrón y la butifarra.

Y como a los peruanos nos gusta todo en grande, todo el mes de noviembre se celebra el Sándwich en todas sus presentaciones, donde se destaca la creatividad culinaria y una gran variedad de sándwiches tradicionales.

Noviembre es el mes del sándwich y así lo celebramos

Los sándwiches peruanos son un pilar de la gastronomía local, famosos por ser contundentes, sabrosos y reflejar la mezcla de culturas del país.

Se disfrutan en cualquier momento del día, desde el desayuno hasta la madrugada, y son un motivo de orgullo nacional.

En esta crónica de Al Sexto Día, todo el sabor y la variedad de los reyes del pan con todo para todos los gustos.