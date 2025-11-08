Son más de 11 mil: ¿Cuáles son las propuestas de ley más absurdas del 2025?

En nuestro país, una propuesta de ley es un proyecto que puede ser presentado por el Congreso, el presidente de la nación, otras instituciones públicas, municipios, colegios profesionales o ciudadanos, con el objetivo de crear, modificar o suprimir una ley.

Estas propuestas deben seguir un procedimiento legislativo para ser aprobadas por el Parlamento.

Leyes que no se pueden creer

Actualmente, hay diversas propuestas en curso, como una del partido Perú Libre para que el país se integre al bloque económico de los BRICS, y otras que buscan regular el uso de recursos naturales, mejorar la seguridad laboral de los trabajadores CAS del Poder Judicial, y modificar el sistema de pensiones.

Pero también existen algunas propuestas que rozan lo absurdo o lo controversial, siendo casi 11 mil los proyectos en los últimos años. ¿Leyes o guiones de comedia? Estos son algunos de los proyectos de ley no aprobados.