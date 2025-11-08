¡Ya está en las calles! Conozca al Papá Noel peruano que la rompe en noviembre

Su nombre el sinónimo de Navidad, nos referimos a Papá Noel quien es una figura legendaria de esta fiesta, inspirada en San Nicolás, un obispo del siglo IV conocido por su bondad, que posteriormente evolucionó hasta convertirse en el personaje moderno de Santa Claus.

La Navidad es una festividad religiosa que conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret y a lo largo del tiempo se ha asociado con la generosidad y el espíritu festivo representados por Papá Noel.

Navidad en noviembre

La tradición actual lo describe como un anciano barbudo que vive en el Polo Norte y reparte regalos a los niños en la Nochebuena, y nuestro país tiene su Papá Noel que ya desde la primera semana de noviembre recorre las calles de Lima para llegar alegría y el verdadero espíritu de la Navidad en los demás.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca al Papá Noel peruano y sepa quién está detrás del personaje icónico de las fiestas de fin de año, conocido como el “Taita Noel” del Perú.