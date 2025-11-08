Compras compulsivas: La ansiedad navideña se desata en la capital

Las llamadas compras compulsivas son un trastorno del control de impulsos caracterizado por una necesidad incontrolable de comprar objetos innecesarios, lo que provoca alivio momentáneo, pero a menudo es seguido por culpa y problemas financieros.

Este comportamiento puede tener consecuencias negativas en la vida personal, social y laboral, y a menudo se busca llenar vacíos emocionales o de autoestima a través del consumo.

¿Detrás de la navidad adelantada se encuentra la ansiedad?

Ante la pronta llegada de la Navidad, las compras compulsivas aparecen con mas frecuencia muchas veces de la mano de una ansiedad incontrolable.

Y que es las compras compulsivas y la ansiedad están fuertemente vinculadas, ya que esta puede desencadenar la necesidad de comprar para aliviar temporalmente la tensión, el vacío emocional o en muchos casos la tristeza.

Este comportamiento es un círculo vicioso, ya que la culpa y la ansiedad que surgen después de comprar pueden llevar a la persona a comprar de nuevo para intentar sentirse mejor.

Para manejarlo, es crucial buscar ayuda profesional para tratar las causas subyacentes y desarrollar estrategias de afrontamiento, además de buscar apoyo de amigos y familiares.

En esta crónica de Al Sexto Día, todas las consecuencias que trae la llegada de la navidad y el trastorno de las compras compulsivas en estas fiestas.