¿Qué pasó realmente con “Good Time”? El streaming de Laura Spoya

Era uno de los espacios más seguidos pero su ciclo se terminó. Nos referimos al conocido pódcast “Good Time” conducido por Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Iirivarren, que el pasado 27 de octubre anunciaron que el programa llegaba a su fin en el canal de YouTube "Todo Good" debido a desacuerdos internos.

Este programa trataba diversos temas de actualidad y entretenimiento, y era conocido por la química entre sus presentadores y su estilo desenfadado.

Pero el espacio llegó a su final debido a "diferencias creativas" con la dirección del canal "Todo Good".

Llega en exclusiva “La Manda”

Ante este anuncio lo bueno es que los exconductores han anunciado que continuarán con un nuevo proyecto digital bajo el nombre de "La Manada".

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca en exclusiva que pasó realmente tras el final de “Good Time”, de la boca de sus protagonistas, Laura Spoya y sus compañeros Mario Irivarren y Gerardo Pe.