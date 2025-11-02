Laura Spoya vive una aterradora experiencia en el cementerio más antiguo del Perú

En el marco de las celebraciones por el tradicional Día de Muertos donde se honrar y recuerda los seres queridos que han fallecido, Al Sexto Día llega hasta el cementerio más antiguo del Perú.

Nuestras cámaras ingresan junto a Laura Spoya, al Cementerio Presbítero Maestro, que fue fundado el 31 de mayo de 1808, siendo el primer campo santo civil de la ciudad y de Latinoamérica.

Este cementerio es hoy en día un museo al aire libre que alberga las tumbas de importantes personajes de la historia peruana pero también leyendas y misterios en cada uno de su espacios y pabellones.

Como se sabe, el terror en los cementerios se nutre de una combinación de la necrofobia (miedo a los muertos), el respeto por lo desconocido y las numerosas leyendas e historias paranormales que han surgido en estos lugares de descanso eterno.

Terror y casos sin explicación

Estos relatos van desde encuentros con fantasmas hasta mitos sobre tumbas específicas, y se encuentran en cementerios de todo el mundo.

En esta espeluznante crónica en lo más profundo del Cementerio Presbítero Maestro conozca las historias de terror y leyendas populares, que incluyen experiencias paranormales como las experimentadas por algunas personas en he llamado pabellón de los suicidas.