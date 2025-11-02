Al Sexto Día

02/11/2025

Laura Spoya vive una aterradora experiencia en el cementerio más antiguo del Perú

El terror en los cementerios se nutre de una combinación de la necrofobia, el respeto por lo desconocido y numerosas leyendas.



En el marco de las celebraciones por el tradicional Día de Muertos donde se honrar y recuerda los seres queridos que han fallecido, Al Sexto Día llega hasta el cementerio más antiguo del Perú.

Nuestras cámaras ingresan junto a Laura Spoya, al Cementerio Presbítero Maestro, que fue fundado el 31 de mayo de 1808, siendo el primer campo santo civil de la ciudad y de Latinoamérica.

Este cementerio es hoy en día un museo al aire libre que alberga las tumbas de importantes personajes de la historia peruana pero también leyendas y misterios en cada uno de su espacios y pabellones.

Como se sabe, el terror en los cementerios se nutre de una combinación de la necrofobia (miedo a los muertos), el respeto por lo desconocido y las numerosas leyendas e historias paranormales que han surgido en estos lugares de descanso eterno.

Terror y casos sin explicación

Estos relatos van desde encuentros con fantasmas hasta mitos sobre tumbas específicas, y se encuentran en cementerios de todo el mundo.

En esta espeluznante crónica en lo más profundo del Cementerio Presbítero Maestro conozca las historias de terror y leyendas populares, que incluyen experiencias paranormales como las experimentadas por algunas personas en he llamado pabellón de los suicidas.


