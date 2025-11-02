Estos son los congresistas de lo insólito: ¿Ellos representaron al pueblo?

Una de las noticias que marcó la semana que pasó, fue una que tuvo como escenario el Congreso de la República con un nuevo escándalo que esta vez involucra a la parlamentaria Lucinda Vásquez.

Este hecho ha generado gran indignación a nivel nacional e internacional, tras la difusión de un reportaje en el que se ve a un asesor de la congresista del partido Juntos Por Perú realizándole una “pedicura”, cortándole las uñas de los pies, dentro de su despacho oficial en el Congreso y en pleno horario laboral.

Tras conocerse el hecho, la Comisión de Ética del Congreso tiene previsto tratar el caso. Vásquez también enfrenta acusaciones previas de recortar el sueldo a sus trabajadores y de tráfico de influencias.

Pero este solo es otro de los casos que han conmocionado los pasadizos del Congreso, solo basta recordar el incidente con la con la parlamentaria "roba cable", como se le denominó a la congresista Celia Anicama del partido Gana Perú, en 2011.

Como se recuerda, Anicama fue acusada de ser la propietaria de la empresa "Cable Orión E.I.R.L." en Pisco, la cual retransmitía y vendía ilegalmente señales de televisión por cable de otras empresas formales sin la debida autorización, brindando un servicio ilegal por S/. 30 soles mensuales.

