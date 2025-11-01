Puertas a otras realidades. ¿Se siguen abriendo portales bidimensionales en Lima?

Se conoce como "portales dimensionales" a los fenómenos reportados donde la gente asegura haber experimentado desorientación o "pérdidas" en otras zonas de un lugar de manera inexplicable.

Los relatos describen experiencias como desaparecer en un desierto con cielos extraños o viajar en el tiempo por unos minutos, aunque el tiempo percibido difiere del real.

Los "portales bidimensionales" de Lince

En nuestra capital este tipo de fenómenos se ha reportado en el distrito de Lince, en la avenida Canevaro a la altura de la cuadra 8, donde algunas personas afirman haber desaparecido y reaparecido en otros lugares cercanos, aunque el tiempo transcurrido no coincide con la realidad percibida.

Algunos taxistas afirman haber experimentado estas "pérdidas", describiendo que por unos segundos estuvieron en un lugar con un cielo que parece incendiarse y una ciudad muy adelantada en tecnológica.

En esta crónica de Al Sexto Día, sea testigo de exclusivos testimonios de personas que aseguran que ingresaron a otra dimensión por un de estos portales bidimensionales.