Extraños casos de muertos que “Resucitan” en pleno velorio

Muchas veces hemos escuchado de casos reportados de personas que, tras ser declaradas muertas, han mostrado signos de vida durante sus velorios, lo que ha llevado a investigaciones para determinar la causa, que podría ser un caso de catalepsia, un síndrome post-mortem o un error médico.

Un ejemplo de estos casos fue el de un joven que aparentemente se movió, pidió comida y luego volvió a morir poco después de ser sacado del ataúd, en lo que fue investigado como una posible negligencia médica y posible causa del síndrome post-mortem.

¿Qué tan posible es "resucitar" en un velorio?

Una de las explicaciones a estos casos que da la ciencia es que la persona no estaba muerta, sino en un estado de catalepsia, caracterizado por rigidez muscular y la falta de respuesta a estímulos.

En algunos casos, los síntomas pueden ser tan extremos que se confunden con la muerte, pero un electrocardiograma u otros exámenes pueden confirmar que el corazón sigue latiendo.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca más de estos casos de personas fallecidas que “resucitan” en pleno velorio.