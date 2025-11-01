Tanatopraxia: Así es el arte de los maquilladores de la muerte

El acto de maquillar a los cadáveres es un servicio profesional conocido como tanatoestética o cosmetología mortuoria, y forma parte de un proceso más amplio llamado tanatopraxia.

El objetivo principal de esta profesión es restaurar la apariencia natural y digna de la persona fallecida para que la familia pueda verla con un aspecto de paz y serenidad durante su velatorio.

El arte de dar belleza al adiós final

Sin duda es el oficio que devuelve la paz a los rostros sin vida, donde se busca presentar una imagen que refleje cómo era la persona en vida, evitando un aspecto artificial.

Este arte de alguna manera ayuda a facilitar el proceso del duelo, ya que los familiares pueden ver a su ser querido en un estado de tranquilidad, como si estuviera durmiendo, lo que ayuda a los deudos a sobrellevar el dolor y a tener un último recuerdo reconfortante.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca a estos artistas que le dan una mejor cara a la muerte con sus manos que transforman el dolor en serenidad y una luz de esperanza hacia el más allá.