Entre abrazos y selfies: así reaccionó la gente al ver al falso José Jerí

Durante los últimos días, un personaje se ha vuelto viral por un motivo insólito: su parecido con el presidente interino José Jerí. Se trata del autodenominado “presidente de Temu”, quien, acompañado de un supuesto equipo de seguridad y prensa, salió a las calles para poner a prueba cuánto puede engañar la apariencia. La divertida experiencia, registrada por el programa El Sexto Día, mostró que más de un ciudadano realmente creyó estar frente al verdadero mandatario.

Un doble que desató confusión, risas y hasta reclamos

El falso presidente recorrió distintas zonas del país y fue recibido como una celebridad. Algunos transeúntes se acercaron con respeto para saludarlo, otros aprovecharon la oportunidad para plantearle pedidos y quejas dirigidas al “Gobierno”. También hubo quienes, con humor o nervios, le pidieron abrazos y selfies. La confusión fue tal que muchos juraban que era el propio Jerí “sin seguridad” o “más joven de lo que se ve en televisión”.

El clímax llegó cuando el imitador logró encontrarse cara a cara con el auténtico mandatario. Tras varios intentos, el equipo del programa consiguió que José Jerí accediera a saludar a su doble y grabar un breve video juntos. El episodio, calificado como “el encuentro más esperado del multiverso peruano”, combinó humor, espontaneidad y un toque de surrealismo político que encantó a los televidentes.

Más allá de la broma, la nota de El Sexto Día dejó un mensaje sobre la importancia de informarse y distinguir la realidad de la parodia. Sin embargo, el “presidente de Temu” se ganó la simpatía del público por su carisma y por recordarnos que, a veces, la política también puede tener un lado divertido.