Tiktoker peruano que ganó notoriedad por su parecido con José Jerí

Martín Palacios, un creador de contenido de 33 años, se ha convertido en tendencia en redes sociales tras la comparación de usuarios entre su apariencia y la del presidente José Jerí. Originario del Perú, Palacios comenzó compartiendo videos sobre rutinas fitness y rutas turísticas, pero su popularidad se disparó cuando seguidores notaron su similitud física con el mandatario, incluyendo gestos, sonrisa y forma de caminar.

A lo largo de su trayectoria en plataformas como TikTok y YouTube, Palacios ha explicado que nunca buscó imitar a Jerí ni generar polémica. Su enfoque inicial fue mostrar paseos, paisajes y actividades personales, sin contenido político ni controversial. Sin embargo, tras viralizarse, sus transmisiones en vivo acumulan ahora cientos de miles de visualizaciones, con usuarios comentando sobre su parecido con el presidente y participando en retos y bailes que él realiza en cámara.

La viralización y la vida detrás de la pantalla

El crecimiento en la audiencia de Palacios no fue instantáneo. Tras varios años de subir videos de manera constante, la interacción aumentó de forma significativa en el momento en que el público comenzó a relacionarlo con Jerí. A pesar de la exposición, el creador mantiene una postura neutral frente a la política y no ha tenido contacto directo con el mandatario. Su objetivo sigue siendo desarrollar su carrera en entretenimiento digital y explorar oportunidades en actuación.

Martín también se ha mostrado receptivo a los retos y dinámicas que surgen en sus transmisiones, combinando humor y espontaneidad. Aunque reconoce que la comparación con Jerí le ha abierto puertas y generado notoriedad, asegura que su meta principal es continuar con la creación de contenido que lo motive y entretenga a su audiencia, sin involucrarse en la política ni en debates públicos.