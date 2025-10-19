Tarotista Soraya de los Ángeles afirma que José Jerí no llega a los dos meses de gobierno

Una reciente consulta astrológica realizada por la vidente Soraya de Los Ángeles ha arrojado luces sobre el panorama político peruano. Según las cartas del tarot, la expresidenta Dina Boluarte no habría completado su mandato, un pronóstico que se alinea con la carta de La Torre, que simboliza finales abruptos. Soraya afirmó que revelaciones comprometedoras y situaciones legales habrían precipitado el fin de su gestión, en línea con predicciones realizadas en diciembre de 2024.

Inestabilidad política y nuevos liderazgos

Para el actual presidente, José Jerí, las cartas tampoco auguran estabilidad. La Sacerdotisa indica un periodo corto de gobierno, estimado en dos meses, debido a posibles escándalos y decisiones desfavorables desde el Congreso. Soraya destacó que, pese a los esfuerzos de Jerí por mostrarse cercano al pueblo, los problemas estructurales como la delincuencia y la violencia persisten, complicando su gestión. La carta de las Tres Espadas advierte sobre desafíos significativos que podrían afectar su liderazgo.

El tarot también ofrece una visión sobre el próximo presidente del Perú. Según Soraya, será un hombre de entre 50 y 70 años, de tez clara, con experiencia y recursos económicos. Este líder promete traer estabilidad, aunque los cambios positivos tardarían entre dos y tres años en consolidarse. Las cartas sugieren que su gestión podría marcar un punto de inflexión para el país, ofreciendo soluciones a problemas sociales profundos.

La vidente enfatizó que el Perú enfrenta una crisis compleja, descrita como una "pesadilla" sin solución inmediata. Sin embargo, la llegada de este nuevo gobernante podría representar una esperanza para el futuro, siempre que se superen los desafíos iniciales. Soraya invita a la ciudadanía a mantenerse alerta y a participar en eventos como su próximo encuentro de sanación, programado para el 22 de noviembre.