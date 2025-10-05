Las reformas que el pueblo pide: ¿Qué cambiarías si fueras un padre o madre de la Patria?

Los poderes como el Ejecutivo y el Legislativo en nuestra patria son los más criticados y rechazados por gran parte de la población. No solo el rechazo es contra la presidenta Dina Boluarte y sus ministros,y también contra el Congreso.

La desaprobación ciudadana ha alcanzado niveles históricamente altos en los últimos años.

Las críticas al Congreso peruano son frecuentes y provienen de diversos sectores de la sociedad, incluyendo encuestas de opinión pública, analistas políticos y medios de comunicación.

¿Qué cambiarías si fueras un padre de la Patria?

Múltiples encuestas realizadas en 2025 revelaron una desaprobación del Congreso superior al 85%. Esto ha llevado a que el poder legislativo sea percibido como la institución con mayor rechazo a nivel nacional.

Lo cierto es que criticamos, pero ¿Qué tanto conocemos del Congreso?, por esto Al Sexto Día salió a las calles para preguntarle al ciudadano de a pie, ¿Qué cambiarías si fueras un congresista?