¡Irreconocible! Este es el archivo inédito de Xoana Gonzáles

Es conocida por su trabajo en programas de televisión, reality shows y, más recientemente, por su éxito en la plataforma OnlyFans. Nos referimos a la bomba sexy argentina, Xoana González, modelo y actriz que ha desarrollado una carrera mediática en nuestro país.

Xoana reside en el Perú desde hace varios años, donde ha ganado notoriedad en el mundo del espectáculo y también es una artista dedicada a la pintura.

¿Cómo fueron los inicios de Xoana Gonzáles?

Xoana es una de las pioneras y creadoras de contenido con mayores ingresos en la plataforma OnlyFans, pero sus comienzos no fueron fáciles.

En muchas ocasiones ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la depresión, un diagnóstico que recibió a los 21 años. Ha tenido experiencias difíciles relacionadas con su salud mental, mencionando el uso de medicación y, en un punto, haber sufrido un brote psicótico.

A pocas horas que este en el sillón rojo del programa “El Valor de la Verdad”, conozca el archivo inédito de Xoana Gonzáles, imágenes que revelan el infierno que vive y su pasado oculto, drogas, depresión y escándalos en una imperdible crónica de Al Sexto Día.