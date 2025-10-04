Mónica Zevallos y su secreto mejor guardado: ¿Volverá muy pronto a la televisión?

La destacada presentadora de televisión y periodista Mónica Zevallos, recordada y reconocida por su gran éxito a finales de la década de los 90 y principios de los 2000 pronto podría regresar a las pantallas

Como se recuerde, por su voz, considerada suave y carismática, se ganó el apodo de "La Suavecita", pero cuando se trataba de defender a su familia, sacaba un carácter fuerte como la vez que enfrentó a Laura Bozzo, por su desatinados comentarios hacia los suyos.

Conozca su nuevo proyecto

Mónica es muy recordad por los programas Vale la pena soñar y Mónica, que la catapultaron a la fama en la televisión peruana y para este 2025, prepara algo grande.

Prepárate para uno de los regresos más esperados de la televisión peruana.En esta crónica de Al Sexto Día, sepa ¿Qué esconde el nuevo estudio de grabación de Mónica Zevallos?