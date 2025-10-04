Conozca a la “Paisana Cachinta” de Gamarra: ¿También tendrá su “Wasaberto”?

La recordada "Paisana Jacinta" es el personaje de televisión que era interpretado por el cómico Jorge Benavides. Su nombre era Jacinta Huamán, y surgió por primera vez en 1996 como un sketch del programa de televisión humorístico “JB Noticias”.

En 1999, la “Paisana Jacinta” obtuvo su propio programa televisivo, el cual tuvo varias temporadas de emisión, y el éxito del personaje se extendió al cine con la película “La paisana Jacinta: en búsqueda de Wasaberto” en 2017.

Pero el personaje generó una fuerte controversia en nuestro país debido a las críticas que lo acusaban de racismo y de perpetuar estereotipos negativos sobre las mujeres andinas.

Homenaje a al personaje de JB

Y fue en 2017, que el Ministerio de Cultura denunció públicamente que el personaje denigraba a la mujer andina peruana., y el personaje ya no fue interpreda más por Jorge Benavides.

Pero hasta estos días, la “Paisana Jacinta” sigue siendo un personaje muy querido y recordado y un equipo de Al Sexto Día, se encontró con la Jacinta de Gamarra.

En esta crónica conozca a quien lleva alegría y roba sonrisas interpretando al personaje de la “Paisana Cachinta” en el distrito de La Victoria, llegada desde Piura para robar sonrisas a todos.