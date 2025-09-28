¡La “Gise” lo pidió! Por eso empezamos a celebrar los 38 años de “Aló Gisela”

Celebremos juntos los 38 años del éxito programa de Panamericana Televisión "Aló Gisela" el recordado espacio conducido por Gisela Valcárcel entre 1987 y 1992.

"Aló Gisela" era un programa que se caracterizaba por su formato familiar, con la popular “Señito” interactuando en vivo con el público a través de llamadas telefónicas y cartas.

El éxito del programa convirtió a Gisela Valcárcel en la "Reina del Mediodía", un título que consolidó su estatus como una de las figuras más populares de la televisión en nuestro país.

¿REGRESARÁ A PANAMERICANA TELEVISIÓN?

En exclusiva, Gisela habla para Al Sexto Día y recuerda con emoción su pasó por "Aló Gisela" que se realizaba el mítico estudio 5 de Panamericana Televisión.

En esta crónica, imágenes inéditas de los mejores momentos del "Aló Gisela" un espacio que marcó una época en la televisión peruana.