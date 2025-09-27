De amigos a enemigos: La relación entre “Cri Cri” y Jefferson Farfán

Al parecer la farándula estaría temblando frente a lo que revelará Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, quien este domingo se sentará en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ en las pantallas de Panamericana Televisión.

Como se sabe el empresario salsero es primo del expelotero Jefferson Farfán y llega para no callarse nada, sobre todo el proceso judicial, tras la acusación por violación a una chica de 19 años en la residencia del "10 de la calle".

Tras conocerse la noticia que “Cri Cri” estará en ‘El Valor de la Verdad’, la familia del exfutbolista expresó su desagrado y malestar señalando que genera incomodidad la actitud pública del primo de la “Foquita” en medio de un proceso judicial sin sentencia firme

El popular ‘Cri Cri’ no se callará nada

Chollywood ha empezado a arder solo con los adelantos del programa dominical que conduce el periodista Beto Ortiz, donde el popular ‘Cri Cri’ no se callará, y ante esto el exfutbolista enfrenta un nuevo capítulo de exposición mediática.

Cabe señalar que, la emisión de "El Valor de la Verdad" llegará en medio de la controversia y procesos legales, hace unas horas Beto Ortiz rechazó el intento de censura impulsado a través de una carta notarial que llegó a Panamericana Televisión.

La carta notarial solicita suspender la promoción del programa y cancelar la edición completa, acaso ¿Intentan callar a ‘Cri Cri’?