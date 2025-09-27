Conozca al albañil que rompe TikTok a puro baile con sus videos

Es considerado en las redes sociales como el único maestro de obras que te construye la casa y te “repara el corazón con sus pasos de baile”, nos referimos al nuevo fenómeno viral llamado el “albañil bailarín”.

Dicen que bailar bien te puede llevar a la fama, pero no es una garantía, ya que la danza es un camino, no el destino final para volverse famoso, pero en tiempos de redes sociales eso ya no es un impedimento, la fama y los likes están al alcance de un click.

Convertirse en una figura reconocida requiere una combinación de talento, dedicación, visibilidad y, a menudo, un poco de suerte y este albañil lo sabe.

Bailando por su sueño

Su nombre es Óscar Rey y se desempeña como albañil en diferentes obras de construcción en la capital y en sus ratos de descanso realiza videos donde denuestas sus habilidades para bailar cumbia al son de agrupaciones como Agua Bella.

Cemento de día, fama de noche, en esta crónica de Al Sexto Día al TikToker albañil que la está rompiendo con sus videos con sus bailes que le han hecho ganar miles de seguidores.