¿Qué sabe realmente la Generación Z de la política peruana?

El voto joven podría definir el futuro político del país en 2026 y la llamada Generación Z jugará un rol importante en el destino del Perú. En nuestro país se conoce como la Generación Z en Perú, a los nacidos entre 1995 y 2009, siendo un grupo completamente apegado a los digital y que han demostrado un creciente activismo social en temas como las reformas de pensiones, la inseguridad y la política

Según expertos la llamada Generación Z, es un grupo se caracteriza por su alta autonomía, creatividad y conciencia sobre el propósito en sus acciones.

¿Cuánto saben de política?

Se caracterizan por dar prioridad a la felicidad en el trabajo y la autonomía, lo que los lleva a preferir el emprendimiento o roles con estructuras menos jerárquicas.

En esta crónica de Al Sexto Día analizamos el peso de la Generación z en las próximas Elecciones Generales, donde más de 2 millones de jóvenes votarán por primera vez entre redes sociales y memes marcando la pauta de los votos en el Perú.