Empieza la primavera y el norte del país se reactiva con todo

La primavera para el hemisferio sur, y por lo tanto para nuestro país, empieza este 22 de septiembre de 2025 a las 13:19 horas, marcando el inicio del equinoccio de primavera.

Esta estación simboliza la renovación de la naturaleza y se caracteriza por días con más luz solar y el aumento gradual de las temperaturas.

RETOS EXTREMOS EN EL MAR

Y en el norte del Perú ya todos se preparan para recibir la primavera, donde los días soleados invitan a pasar tardes de chapuzón y diversión.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca a los turistas que llegan al norte de nuestro país a Piura y en la playa Los Órganos se atreven a pasar un reto extremo al estilo de los chicos reality.