¡De impacto! Néstor Villanueva rompe su silencio y habla de su relación con Flor Polo

Para este domingo en las pantallas de Panamericana Televisión, Néstor Villanueva será el nuevo invitado del exitoso espacio “El Valor de la Verdad” donde no se calará nada y hará explosivas revelaciones sobre Flor Polo y la relación con sus hijos.

En el temido sillón rojo, Villanueva abordará aspectos desconocidos de su vínculo con su exesposa, un tema que ha sido tema de interminables titulares y procesos legales mediáticos.

Villanueva, visiblemente afectado, no oculta la nostalgia por el distanciamiento de sus hijos, ni el dolor que asegura haber sentido al conocer sus declaraciones en la cámara Gesell. El programa plantea ser un episodio cargado de tensión y emociones encontradas de principio a fin.

NO SE CALLARÁ NADA

"Me es fuerte, me es difícil, duro, no poder ver a mis hijos y no poder abrazarlos. De la noche a la mañana me los quitaron, porque me los quitaron", expresa entre lágrimas durante la promoción del programa conducido por Beto Ortiz.

Flor Polo y Néstor Villanueva: amor, escándalo y separación, en este adelanto al estío de Al Sexto Día, conozca los pormenores de la emisión de este domingo de “El Valor de la Verdad”.