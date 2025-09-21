Estos fueron los momentos más insólitos de las conductoras de Al Sexto Día

Este mes de septiembre, en “Al Sexto Día” seguimos con la celebración por nuestros 15 años al aire ininterrumpidamente todos los sábados por las noches.

Desde su estreno en el año 2010, “Al Sexto Día” con la conducción de la recordada Olenka Zimmermann, años después con Mónica Cabrejos y Yahaira Plasencia, hasta nuestros días con Laura Spoya sigue en la preferencia del público televidente.

En esta crónica de “Al Sexto Día” revivimos los momentos más insólitos de las conductoras de espacio de los sábados.

SEGUIMOS DE FIESTA

Ya lo sabes tenemos una cita imperdible todos los sábados en las pantallas de Panamericana Televisión, con “Al Sexto Día” un espacio imperdible, que durante 15 años ha sabido ganarse un lugar en la preferencia de los televidentes y en estos tiempos, la de miles de seguidores en diversas plataformas y redes sociales.

¡Felicidades “Al Sexto Día” y que sigan los éxitos en Panamericana Televisión!