¡Exclusivo! Laura Spoya la gran ganadora en el Foodies Food Festival

El pasado 13 de septiembre, la Costa Verde fue el escenario del Foodies Food Festival, un evento de Filo que reunió a restaurantes y creadores de contenido que se han transformado en embajadores del buen comer.

Hasta el Parque Caballero de los Mares, en Magdalena, llegaron los amantes de la comida y la diversión en el Foodies Food Festival, una propuesta que logró ir más allá de un festival gastronómico tradicional y consolidarse como un encuentro imperdible para los “foodies de corazón” como nuestra conductora Laura Spoya.

¿Qué es un foodie?

Un foodie es un fan de la gastronomía, alguien a quien le encanta comer, estudiar, conocer y hablar de comida y lo mejor de todo es todos podemos ser foodies”.

En esta crónica de Al Sexto Día, sea testigo de todos los detalles de este festival que no solo convocó influencers de gastronomía, sino también a personajes de otros rubros que disfrutan del buen comer, donde Laura Spoya fue galardonada con la votación de los foodies en Filo, la belleza y sabor de la Fina con esquina cautivo a todos en el Foodies Food Festival.