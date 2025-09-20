Huariques nocturnos: Surquillo vs Surco ¿Quién tiene el mejor “point” de la noche?

Dicen que toda disputa o conflicto no siempre deja a todos contentos ya que unos ganan y otros pierden, pero si hablamos de un versus de gastronomía, todos salimos ganando, ya que cada plato es mejor que el otro y al final todos son deliciosos.

En el Perú conocemos como "huarique" a aquel lugar de comida pequeño, a menudo escondido y poco visible, que se caracteriza por ofrecer un sabor excepcional y auténtico en sus platos y lo mejor es que es precios accesibles.

Todo "huarique" se caracteriza por su ambiente casero donde su popularidad de boca a boca, más que por publicidad formal, y suelen centrarse en la sazón y el cariño familiar en su preparación.

UN VERSUS DE PURO SABOR

Esta semana los huariques nocturnos de dos distritos se enfrentan en una guerra de sabores, Surquillo vs Surco, y quien mejor que nuestra la Fina con Esquina determinar el ganador´.

Acompaña en esta crónica, llena de ricos platos, a Laura Spoya en esta batalla gastronómica de distritos, pura tensión entre Surco y Surquillo, donde todos ganamos con esta explosión de sabores.