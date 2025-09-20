A pocos días de empezar el cambio de estación buscamos a la Miss Primavera

¡Se acaba el invierno y llega el Sol! Estamos a poco del cambio de estación y pronto diremos adiós a los días fríos de este invierno y diremos bienvenida a la primavera.

La primavera es una de las cuatro estaciones del año, que sucede al invierno y precede al verano, caracterizada por un aumento de temperatura, días más largos y el reverdecimiento de la naturaleza con la floración de plantas y árboles, haciendo los días más alegres para todos.

Buscando a la Miss Primavera

Su inicio astronómico se produce con el equinoccio de primavera del 22-23 de septiembre en el hemisferio sur y finaliza con el solsticio de verano.

Esta estación se asocia con el renacimiento, la juventud y la alegría y por ello en Al Sexto Día salimos en busca de la Miss Primavera, que represente todo el espíritu y la belleza de esta época del año, la preferida de muchos.