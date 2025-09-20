¡Tortazo por el Congreso! El polémico aniversario del Parlamento peruano

En una sesión solemne cargada de simbolismo y compromiso democrático, el Congreso de la República celebró su 203.º aniversario de instalación, reafirmando su papel histórico como primer poder del Estado, bastión de la democracia y casa de la representación nacional.

La historia del Congreso en nuestro país inicia el 20 de septiembre de 1822 con el primer Congreso Constituyente, convocado por José de San Martín.

¿Cuánto conocemos al Congreso?

Tras la Independencia, el Congreso se consolidó entre 1829 y 1992 como el poder legislativo bicameral (Senado y Cámara de Diputados), hasta la disolución del Congreso en 1992.

En 1993, se instauró el Congreso Constituyente Democrático (CCD) que creó la Constitución de 1993, pero el sistema bicameral se restableció plenamente en 2001.

En esta semana nuestro Parlamento está de festa en medio de cuestionamientos y con una baja popularidad. En esta crónica de Al Sexto Día, sea testigo de la fiesta, polémica y hasta tortazo para saber y premiar cuánto sabes del Congreso.